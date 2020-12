Festarrangør har efter 5 måneder ikke fået udbetalt en krone fra hjælpepakkerne

Savværket får ellers at vide, at de har ret til at få del i de corona-hjælpepakker, Folketinget har vedtaget.

- Vi får at vide, at vi har søgt under forkerte restriktioner, eller at vi skal søge under andre restriktioner. Vi får sådan set også at vide, at vi er berettiget til de her kompensationsordninger, vi skal bare lige søge på en anden måde, siger Søren Broberg Johansen.

Og det kan ikke være jer, der kommer til at sende nogle mangelfulde oplysninger med, siden I får afslag på de her ansøgninger?

- Det kunne det jo i princippet godt, men så var det nok det, vi havde fået tilbagemelding på fra Erhvervsstyrelsen. Det er sådan set næsten umuligt at lave ansøgningen uden at indsende de dokumenter, der skal til, og det er heller ikke det, der har været argumentet.

Politiker: - Det er ubegribeligt

Det er især den lange svartid, der frustrerer Søren Broberg Johansen.

- Jeg er sikker på, at de i Erhvervsstyrelsen kæmper det bedste, de har lært, for at følge med i det her. Men svartiden presser virksomhederne i en grad, der på nuværende tidspunkt er ved at være kritisk for rigtig mange virksomheder, siger han.

Den seneste ansøgning, Savværket har sendt til Erhvervsstyrelsen, er på 700.000 kroner.