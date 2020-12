Julemiddag for hjemløse aflyst - men Line-Maria lader dem ikke gå sultne i seng

Efter at have kæmpet forgæves for, at arrangementet skulle opretholdes, gik Line-Maria Bryde, der til daglig er jurastuderende i Aarhus, i gang med at tænke i alternativer.



- Det var simpelthen lidt i desperation, fordi et eller andet skulle der være, så vores hjemløse ikke skulle gå sultne i seng juleaften, siger Line Maria Bryde til TV2 ØSTJYLLAND.

Som privatperson kan Line Maria Bryde ikke selv afholde en julemiddag for de hjemløse under de gældende restriktioner. Derfor rakte hun tirsdag ud efter spisesteder og supermarkeder i håbet om, at nogle ville donere 40 måltider til de hjemløses juleaften som takeaway.

Mesterlærling giver tilbage

Om aftenen var der bid. Restaurant Oksen, der er placeret centralt i Horsens, sprang til.

- Det er allermest, fordi vi gerne vil hjælpe de udsatte med at få en god jul ligesom alle andre, siger Kasper Wichmann Laursen, der er mesterlærling hos Restaurant Oksen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og kollegerne er onsdag i gang med indkøb og tilberedning af middagen, som vil blive serveret som takeaway juleaftensdag.