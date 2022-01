Prø-li-å-hør-hær!: Nu kan du blive danmarksmester i brok

Derfor håber han også, at folk går fra arrangementet med en god oplevelse.

- Vi håber først og fremmest, at folk får en sjov aftenen. Vi håber, at de får lettet låget uden, at der var nogen, der sagde, at 'nu skal vi også finde en løsning'. Og så har vi en plan om, at vi skal have udviklet broklovens 10 bud, siger Jesper Kirkegaard.