Styrelse skamferer træer i naturens navn

- Vi har en art her, der hedder åben krogtand, der kun lever tre steder i Jylland. Og det er en rødlistet art, som vi håber, at vi - ved at lave nogle indsatser - kan give nogle flere muligheder, siger Ditte Barild.

En rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet.

Der er 4439 arter af dyr, planter og svampe, der er rødlistede i Danmark ifølge den nyeste danske rødsliste fra 2019.

Imod veteraniseringen

Men det er ikke alle, der mener, at det skal gøre ondt på træerne, før det gør godt.

- Man behøver ikke at gå ind og ofre tusindvis af kroner på at maltraktere sådan et træ. Det var bedre at fælde dem, og så indkassere de 20.000 kroner, man ville kunne få for det træ. Og så lade grenene lægge til biodiversiteten, siger Helge Daus, der er tidligere skovfoged, til TV2 ØSTJYLLAND.