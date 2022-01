Efter ny ulykke: - Lastbiler er farlige - og allermest for andre

Hun slår fast, at lastbilulykker i særlig grad skal forsøges undgået.

- De er rigtig farlige og allermest farlige for andre trafikanter. Det er ikke så tit, det går ud over lastbilchaufføren selv, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Hvad kan man gøre for at nedbringe de her ulykker på motorvejene?

- For lastbilchaufførerne gælder det rigtig meget om, at de har ordentlige arbejdsbetingelser. Så de er friske og veludhvilede, når de kører, og kan koncentrere sig om at gøre dét.

- For dem og os andre gælder det også, om man skal holde farten og være opmærksom. Det er rigtig farligt at køre for hurtigt på motorvejen - det kan lastbilerne ikke komme til - men det gør de andre bilister. Og det er også med til, at vi ser de her ulykker.