Overrasket på live-tv: Vinder ’Danmarks Bedste Bøfsandwich’ for andet år i træk

Nyheden fik han for rullende kamera i Go' morgen Danmark, hvor han var inviteret til at kokkerere i morgenfladen.

Et stort skulderklap

Det er tiende år i træk, at nonprofit-organisationen De Brune Riddere, der står bag konkurrencen, kårer Danmarks Bedste Bøfsandwich.

- Vi synes, det er en af de sjove konkurrencer, og det er absolut ikke en, man kommer sovende til. Det gør man absolut ikke, siger Jesper Panorama Pedersen og tilføjer:

- For os er det et af de store skulderklap. Det er næsten ikke til at sætte ord på.

Kun sket én gang før

Det er sket én gang før i konkurrencens historie, at den regerende mester vinder året efter.

- Det må betyde, at vi gør noget rigtigt, kan man sige. Vi er klar over, at vores kolleger ånder os i nakken, siger indehaveren af Panorama Mad & Vin.