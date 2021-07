I foråret vandt Jesper prisen for Danmarks bedste bøfsandwich: Nu er det stukket helt af

Tårerne trillede ned ad kinderne på Jesper Panorama Pedersen, da han den 27. april fik sig en glædelig overraskelse på sin restaurant i Silkeborg. Her fik han nemlig sammen med resten af personalet på Restaurant Panorama Mad og Vin overrakt prisen for at stå bag ´Danmarks Bedste Bøfsandwich´.

Selvom det er en pris, der måske ikke ligefrem ligger i toppen over de mest kendte danske priser, så er det bestemt ikke gået ubemærket hen, at bøfsandwich-anmelderne fra De Brune Riddere nu har kåret den på Jesper Panorama Pedersens restaurant til at være landets bedste.