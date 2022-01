Pressede daginstitutioner: Opfordrer forældre til at bruge en feriedag med børnene

Nogle af kommunens daginstitutioner er nemlig så pressede på grund af sygdom blandt pædagogerne, at institutionslederne føler sig nødsaget til at opfordre forældrene til at hjælpe.

Det sætter forældrene i en svær situation, mener Århus Forældreorganisation.

- Mit største problem er, at forældrene ikke har mere at give af. De har ikke mere tid at tage af, siger formand for Århus Forældreorganisation, Anne Ernst Grøndal, til TV2 ØSTJYLLAND.