Unik bolig: Nu kan du købe gammel børnehave

Ejendomsmægleren fortæller, at der ikke er et magisk beløb, som interesserede købere kan afgive for at være sikre på at lande huset.

- Det eneste gode råd, jeg kan give, er, at man skal byde alt, hvad man synes, at ejendommen er værd, siger Morten Elmgaard.



Eventuelt interesserede skal have lagt deres bud senest den 9. februar klokken 12.