Pludselig kostede cykelsti 13 millioner mere

Du skal virkelig glæde dig til at cykle på en af de kommende cykelstier mellem Solbjerg og Tranbjerg eller Beder og Malling, hvis de skal være pengene værd.

Prisen på to af Aarhus Kommunes kommende cykelstier er nemlig endt som en kategori 1-stigning i de franske alper. Cykelstierne mellem Solbjerg og Tranbjerg, og Beder og Malling er blevet dobbelt så dyre som forventet.

Cykelstierne blev i 2019 budgetteret til at koste henholdsvis 8,3 millioner og 4,5 millioner kroner. Nu viser det sig, at de kommer til at koste henholdsvis 16,6 millioner og 11,6 millioner.

Det fremgår af dagsordenen for magistratsmødet mandag den 20. februar. Her skal de godkende, om cykelstierne skal gennemføres med de nye budgetændringer.

Glemte udgifter i budget

Ruten mellem Beder og Malling blev først budgetteret til at koste 4,5 millioner kroner, men cykelstien blev senere vurderet til at koste 18 millioner kroner. Fire gange så meget som forventet.

Derfor foreslår Teknik og Miljø nu et alternativ for at gøre cykelstien billigere.

Med det nye forslag vil den dobbeltrettede cykelsti mellem Beder og Malling komme til at koste 11,6 millioner og der skal derfor tilføres 7,1 millioner kroner til projektet.

Aarhus Teknik og Miljø skriver, at projektet blev udmøntet tidligt, og der var derfor ikke medregnet udgifter til arealerhvervelse og nye adgangsveje til berørte beboere.

Såfremt budgettet ikke passer denne gang, er der dog tænkt på det. Teknik og Miljø foreslår at lægge 4,5 millioner til side i en pulje til ekstraordinære prisstigninger.