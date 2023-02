Offentliggør planer om fem nye cykelveje

Randers Kommune er klar med planer for fem forbedrede cykelveje, og det er vel at mærke ikke i Randers midtby.

Tværtimod skal forholdene for cyklisterne forbedres i omegnen, når der inden for et år eller to skal være etableret ny cykelsti ved blandt andet Fårup.

- Det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle infrastrukturen i Randers, så den indbyder til at flere tager cyklen. Vi kan se, at rigtig mange borgere gerne vil cykle eller gå, når de eksempelvis skal til arbejde, det viser tallene fra cykelregnskaberne, siger Nick Zimmermann (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.



I praksis er kommunen nu klar til at planlægge arbejdet for art etablere tre nye cykelstier samt en cykelbane. Derudover skal Harridsvej omdannes og udvides, så den bliver til såkaldt to-minus-en-vej.