Stort vejarbejde er slut - næsten da

Efter måneder med snævre vejbaner og spændende trafikforhold i Havnegade i Randers, er der nu godt nyt for bilister, cyklister og andre færdende.

Det store vejarbejde, som har stået på siden sommeren 2022, er overstået - næsten da.

Ifølge Randers Kommune er de sidste afspærringer nu fjernet, og der er fri passage for trafikken. Enkelte småjusteringer skal foretages den kommende tid, og så skal der lægges et nyt lag asfalt, hvilket kommer til at ske på et tidspunkt i foråret i aften- og nattetimerne, oplyser kommunen.

Indtil da kan trafikanterne glæde sig over, at der nu blandt andet er dobbeltrettet cykelsti mellem Randers Regnskov og busterminalen.

Formålet med den store trafikale operation i hjertet af Randers var foruden cykelstien at flytte krydset ved busterminalen 70 meter, hvilket kommunen og Vejdirektoratet har betalt for i fællesskab.