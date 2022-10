Pludselig er Caspers hus usælgeligt: - Det her giver ikke nogen mening

En anden udfordring er, at hvis et enfamiliehus skal opdeles, så skal der være en plan for, hvordan der vil kunne udstykkes to separate grunde af en rimelig størrelse, forklarer Ann Hamborg.

Som huset er nu, bor Casper Nielsen og hans kone i den halvdel af huset, der vender ud mod vejen, mens de andre ejere har bagsiden af huset. Det gør inddelingen vanskelig.

- Jeg vil ikke kunne afvise, at det kunne lade sig gøre, men de er ude i den svære kategori her. Det er ikke noget, man bare sådan lige kan gøre, siger chefen for byggeri.

- Man løber en stor risiko

Realkredit Danmark ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, og vil heller ikke stille op til interview.

Med i et skriftligt svar skriver administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte følgende:

- Man løber en større risiko, hvis man vælger at købe en ideel anpart, hvor kommunen ikke har givet flerfamiliestatus, da anvendelsen risikerer ikke at kunne lovliggøres. Derfor er vi også generelt blevet mere påpasselige i denne type sager i forhold til tilbud om finansiering.

- Vores generelle anbefaling er, at man forsøger at få lovliggjort anvendelsen hos kommunen, og hvis det ikke er en mulighed, at man forsøger at blive enige med den anden anpartshaver om, at ejendomme sælges som en enfamiliebolig, så anvendelsen lovliggøres.

Uforståeligt og frustrerende

Forslaget om at slå de to ideelle anparter sammen og sælge dem som ét samlet hus, er for Casper Nielsen at se ikke en reel mulighed. Det vil indskrænke mængden af mulige købere betragteligt, mener han.



- Hvem vil købe et hus, der er opdelt i to? To køkkener, fire badeværelser og to forskellige indgange. Man kan ikke engang gå fra det ene hus til det andet indvendigt, siger Casper Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.



Desuden mener han ikke, at de to ideelle anparter vil kunne sælges for nær så stort et beløb, hvis de sælges som en enhed.

- Al logik siger, at hvis du vil sælge to lejeligheder, så får du mere for dem end du vil få for et hus. Det er jo de første 100 kvadratmeter, der er dyre, det er ikke de næste 100, siger han.