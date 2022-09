Enke kan ikke sælge huset på grund af solcelleplan: - Jeg er stavnsbundet

- Det her er en falliterklæring

”Fuldstændig grotesk” kalder Gert Bjerregaard, byrådsmedlem for Venstre situationen.

Vi skal have hjulpet de borgere, der bor her i Spørring. De ønsker faktisk en solcellepark, men Aarhus Kommune har ikke handlet rettidigt nok. Vi har jo for tre år siden besluttet, at vi vil solenergi i Aarhus Kommune, men vi har forpasset at få ansat medarbejdere til det, siger Venstre-medlemmet, der nu går til budgetforhandlingerne i kommunen med krav om at der findes penge til medarbejdere.

- Det er jo fuldstændig grotesk, at byrådet har truffet beslutningen og holdt skåltaler om, at vi vil solenergien, men man har ikke afsat tilstrækkelige midler til medarbejdere for at få afklaret det her. Jeg vil nu gå til budgetforhandlingerne og sikre, at vi får det antal medarbejdere, og så skal vi have sat fart under det her. Det skal ikke tage to år. Vi skal kunne gøre det her hurtigere, siger Gert Bjerregaard.