Mystisk laboratorie fulgte med billigt hus: Nu forklarer den tidligere ejer

Han fortæller, at han fortsatte med at producere til eget forbrug, da det var billigere end at købe olie til fyret. Han brugte to dage om måneden i vintermånederne på at producere biodiesel af fritureolie.

- Der har måske ikke lugtet så godt i huset de dage, siger han med et grin.

Selvom han fortæller, at han gjorde det for at spare penge, så lyder det alligevel også til, at dét, at opfinde og selv lave ting, var en hobby for ham. Han har blandt andet også forsøgt at bygge sine egne vindmøller til huset.

- Det blev ikke til noget. Jeg boede for tæt på kirken, så jeg måtte ikke sætte dem op, fortæller Flemming Bendtsen.