Familie har hverken råd til mad eller bleer - nu tvinger gasregningen dem snart fra hus og hjem

Betalingen skal man så kunne udskyde og afdrage over flere år. Forslaget lyder på fem år, men det skal drøftes med de politiske partier.

Men det er ikke nogen stor hjælp for Emma og Stephen Olsen.

- Man udskyder jo bare problemet. Pengene skal stadig komme et sted fra. Vi kommer ikke til at tjene flere penge, siger Emma Olsen, der snart skal på barselsdagpenge.

- Det er bare at trække pinen lidt ud, men det hjælper da nu og her, så vi kan få råd til mad, men der går længe, før vi kan få råd til at spare op til de sjove ting.

Parret føler sig dog nødsaget til at benytte sig af muligheden for at skubbe regningen, siger de. For hver eneste måned, når alt er betalt, står deres konto i minus med 500 kroner.

Kunne ikke have forudset det

Emma og Stephen Olsen mener ikke, at de kunne have forudset, hvilken situation de ville ende i, da de købte deres hus for et år siden.

- Huset er ikke for dyrt. Det er er gassen, der er for dyr. Vi skulle ikke have købt et hus med gasfyr, men det vidste vi jo ikke, da vi købte.

- Vi har ikke selv valgt de her gaspriser. Vi har ikke kunnet forudse den her situation, lyder det fra parret.

Emma og Stephen Olsen må nu vente på ejendomsmæglerens vurdering. De håber, at der er andre, der vil købe det og redde dem ud af deres skrøbelige økonomiske situation, men:

- Spørgsmålet er bare, om der er andre, der har råd til at købe et hus, der koster 10.000 om måneden bare i varme, siger de.