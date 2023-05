Pilot anede ikke, hvad der var i lasten på flyet: - Det var helt vildt

Som barn kunne han sidde flere timer på parcelhusets tag i Kolding med en kikkert for øjet. Han kiggede på himlen mod vest og krydsede alle fingre og tæer for, at der ville dukke et lille propelfly op på himlen på vej mod flyvepladsen ved Vamdrup. Børneværelset var klistret til med plakater af fly, og han havde fuldstændig styr på, hvor mange hestekræfter de hver især havde. Han drømte om, at det en dag skulle være ham, der sad i cockpittet og landede fly i Vamdrup. Eller Kastrup. Eller måske endda et eksotisk sted ude i verden. Drengedrømmen er i allerhøjeste grad gået i opfyldelse. 46-årige Morten Knoth, der bor i Aarhus med sin familie - når han da ikke lige flyver verden rundt - har været pilot og kaptajn i 25 år. Med ombord har han haft alt fra rigmænd til dømte terrorister. Nu har han fået lyst til at give andre et indblik i det maskinrum, man ellers aldrig får adgang til. Han har derfor - som den første danske pilot - skrevet en bog om sit usædvanlige arbejde, der udkom onsdag.



Morten Knoth har fløjet på mange korte og udfordrende anløbsbaner. Her ved Norges vestkyst. Foto: Privatfoto

Vildeste destinationer Morten Knoth har mange anekdoter fra livet i luften gemt i ærmet. Han har fløjet til små, afsidesliggende steder og i svære vejrforhold. Han har eksempelvis været den første til at lande et jetfly på den lille vietnamesiske ø Con Son i Det Sydkinesiske Hav. Landingsstriben var forsvindende lille - og i øvrigt beboet med aber. Og så ramlede han ind i både hagl, lyn, torden og turbulens.

I cockpittet på en model Boeing 737. Foto: Privatfoto

Han har også fløjet til den lille, afsidesliggende atlanterhavsø Ascension, der tilhører det britiske oversøiske territorium. Her bor kun omkring 1.000 indbyggere, og man kan stort set kun komme dertil med sjældne fly. - Jeg har fløjet til steder, jeg aldrig har hørt om, og oplevet meget anderledes kulturer og set smuk natur. Det har været helt fantastisk. Og det var netop det, jeg drømte om - at kunne tage på eventyr i verden gennem mit job, siger Morten Knoth.

Den lyse stribe er jungleøens landingsbane. Foto: Privatfoto

Tæt på at gå galt En enkelt gang har det været "alt for tæt" på at galt. Det var i Frankfurt, hvor Morten Knoth var pilot på en jumbojet. Fejlen var, at antallet af omdrejninger på jetmotorerne var blevet sat til det niveau, der skulle til, når flyet var i luftet – ikke til takeoff. En menneskelig fejl af en kollega. - Flyet accelererede bare slet ikke, som det skulle. Vi kom tættere og tættere på enden af startbanen, hvor alle lys begyndte at skifte til rød. Når det sker, er der kun 300 meter tilbage, så vi kunne ikke nå at bremse – flyet vejede 375 ton. - Havde vi ikke i sidste øjeblik fået skubbet gashåndtagene frem, var vi ikke kommet i luften. I stedet ville vi have kørt af banen i så høj fart, at flyet ville være blevet tilintetgjort. Den slags oplevelser husker man.

Anflyvning ved Con Dao-øgruppen i Vietnam. Foto: Privatfoto

Farlige passagerer Morten Knoth har fløjet med mange forskellige typer passagerer. Alt fra charterfly fyldt med danskere på vej mod sydens sol til private fly med rige, kendte mennesker, han har skrevet under på ikke at nævne. Og så har han fløjet med udviste, top-farlige terrorister. Han måtte ikke få at vide, hvilken terrororganisation mændene tilhørte, men de blev vurderet for farlige til at kunne flyve på almindelige passagerfly, så der blev hyret et særligt fly kun til dem. - Der var et kæmpe sikkerhedsopbud på 30 politifolk, og alt potentielt farligt skulle fjernes fra flyet: toiletdøre, madcontainere og magasiner fra holderne på sædet. En af terroristerne var bundet fast til noget, der minder om en sækkevogn, og havde en slags mundkurv på. Han hvæsede 'I kill pilot, I kill pilot' (jeg dræber pilot, red.), fortæller Morten Knoth.

quote Jeg var noget nervøs og rådvild i forhold til, hvor det ville ende. Jeg var kaptajn, men havde ingen indflydelse på situationen Morten Knoth, pilot

Da flyet med terroristerne skulle mellemlande i Budapest på vej til destinationen, opstod der diplomatiske problemer. Pludselig så det ud til, at det land, der skulle modtage terroristerne, ikke ville give tilladelse til, at flyet landede der. Og Tyskland, der havde deporteret terroristerne, ville heller ikke give flyet lov til at flyve tilbage til Hamborg. - Jeg var noget nervøs og rådvild i forhold til, hvor det ville ende. Jeg var kaptajn, men havde ingen indflydelse på situationen. Den slags typer kan man jo ikke ligefrem indlogere på et hotel, indtil situationen er afklaret, siger Morten Knoth. - Heldigvis fik diplomaterne løst det, og efter mange timer fik vi lov til at flyve til destinationen.

Morten Knoth arbejder med store maskiner med mange hestekræfter. Foto: Privatfoto

Spændende fragt Gennem årene har Morten Knoth også fløjet en del fragt. Han har blandt andet fløjet radioaktivt materiale, raceheste, guldbarer, nødhjælp og racerbiler til Formel 1. Han har også fløjet en jumbojet propfyldt med bundtede eurosedler pakket i paller i to etager, som skulle flyves til Grækenland og ind på den græske stats bankkonto. - Jeg tør ikke gætte på, hvor mange penge der var, men det var helt vildt. Ingen fra besætningen vidste noget om lastens indhold, før vi ankom, og der var et massivt politiopbud, fortæller Morten Knoth.

Her er lasten pakket med Formel 1-biler. Foto: Privatfoto

Han har også fløjet en speciel fragtrute mellem Nairobi i Kenya og Maastricht i Holland. Her består lasten af nyafskårne 'hollandske' tulipaner, som altså bliver dyrket i Østafrika. Tulipanerne kan ikke holde sig friske særligt længe, så de bliver først plukket, når flyselskabet kan bekræfte, at det pågældende fly er klar til afgang om et par timer. - Og så skal det bare gå rigtig stærkt med at få klippet og pakket 100 tons tulipaner og stablet i papkasser i flyet. Det er noget af et virvar. Der var blomster for mange millioner kroner, og selvom det bliver pakket godt, er det en sart last, siger han.

Morten Knoth har altid elsket 'teknik og knapper', og den slags er der masser af i fly. Foto: Privatoto

Afsavn - må undvære familien Selvom arbejdslivet som pilot rundt om i verden er et drømmejob for Morten Knoth, kommer alle eventyrerne ikke uden en pris. For når han er på arbejde i uger eller måneder langt fra de danske breddegrader, må han undvære sin kone og tre børn hjemme i Aarhus. - Jeg er gået glip af mange første skoledage, eksamensafslutninger, juleaftener, nytårsfester, bryllupper og fødselsdage. Det har jeg været ked af. Men det er den pris, der følger med. Det er et vilkår, at man går glip af ting derhjemme, siger Morten Knoth. Men for ham og hans familie vejer fordelene tungere end ulemperne. - Hvis jeg er ude at flyve en måned og så har to uger fri derhjemme, så får vi også virkelig meget ud af den tid sammen. Man lever mere intenst, og jeg er fuldt ud til stede, der hvor jeg er. Jeg har ikke brug for at se Netflix på sofaen efter en lang dag på job, men kan bruge kvalitetstid med familien.

Morten Knoth har fløjet dette Boeing 747-fly, som på daværende tidspunkt var verdens største. I 2007 blev det overgået af Airbus A380. Foto: Privatfoto

Men han understreger også, at livsstilen kun fungerer, fordi hans kone, der arbejder som sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, er med på at være den stabile base for børnene, når han er væk. - Jeg kan godt lide at adskille fritidsliv og arbejdsliv på den måde, og det fungerer for os. Men det ville det nok ikke gøre for alle, så det er selvfølgelig noget, man skal være enige om, siger han.

Morten Knoth i et mindre fly i Vietnam. Foto: Privatfoto

Vil inspirere danskerne For nu er Morten Knoths næste eventyr det faktum, at han kan skrive forfatter på sit cv - og nu er det bare at læne sig tilbage i cockpittet og se, hvordan danskerne tager imod hans mange anekdoter.

- Jeg er meget spændt på, hvordan bogen bliver modtaget. Det er ikke andre, der har skrevet om det før, og det var ret tilfældigt og skæbne-agtigt, at jeg begyndte at skrive, da jeg pludselig blev 'fanget' nogle uger på et karantæne-hotel i Asien forbindelse med pandemien, siger Morten Knoth. - Jeg har altid selv været vildt fascineret af at flyve. Og jeg håber, hr. og fru Danmark gennem mine rejseberetninger kan få et indblik i, hvordan det er at være pilot, siger han.