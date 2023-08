Parfume, madlavning og røg slår Jane ud: - Har ændret mit liv

For Jane Lassen er der ikke noget værre end duften af parfume i næseborene.

Hun er blandt de danskere, for hvem nogle dufte opleves meget voldsomme.

Faktisk så voldsomme, at hun drømmer om at bo et andet sted, hvor hun kan blive helt fri for alle former for dufte, hun ikke selv vælger til.

Jane Lassen har duft- og kemikalieoverfølsomhed, som lægerne kalder MSC - Multiple Chemical Sensitivity. På dansk: Mangeartet kemikalieoverfølsomhed.

Det betyder, at hun er særligt følsom over for duftpartikler fra parfume, madlavning og røg.

- Det er ikke sjovt. Det har ændret mit liv fuldstændigt radikalt, siger Jane Lassen fra Brabrand til TV2 Østjylland.

Hun viser rundt i sit hjem, hvor der står parfumefri håndsæbe fra Neutral ved siden af håndvasken og ditto i skabet med vaskepulver og skyllemiddel.