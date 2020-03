Østjyderne nyder solen – med afstand mellem hinanden

Det skønne forårsvejr kalder på os. Vi må ud under den blå himmel, gå tur og nyde solen. Men når mange får den samme idé samtidig, fører det ofte til, at folk kommer til at stimle sammen de samme steder.

Men er man mere end 10 personer på samme sted, er det lig med en øget smitterisiko. Derfor blev det i sidste uge forbudt at være mere end 10 sammen ad gangen i det offentlige rum.

Weekendens fine vejr betød, at Østjyllands Politi i løbet af weekenden har fået en del opkald fra bekymrede borgere.

- Vi har fået 20-40 henvendelser om dagen hen over weekenden, fordi folk generelt er meget opmærksomme på, om man er for tæt sammen og gerne vil hjælpe til med, at det bliver overholdt, siger Anne Tiedemann, der er presserådgiver ved Østjyllands Politi.

Ingen bøder

Politiet har derfor kørt en del ture for at tjekke op på større samlinger af mennesker i skove, parker og langs kyster, men alle steder har betjentene mødt forståelse og de har derfor ikke uddelt nogen bøder.

- Det tyder på at østjyderne tænker sig om og det skal vi blive ved med, siger en tilfreds Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Han var i løbet af weekenden med til at lukke flere udendørs fitness faciliteter i kommunen ned for at mindske smitte risikoen.

Mange ved Moesgaard

Et af de steder Østjyllands Politi i løbet af weekenden lagde vejen forbi, var Moesgaard Strand. Her havde rigtig mange fundet vej hen for at gå en tur i solen.

Derfor var det helt nødvendigt, at politiet kiggede forbi, mener Lile Smidt, der selv var ude at gå en solskinstur med sin mand.

- Vi synes ikke, folk er gode nok til at holde afstand. Det er ikke godt nok. Vi forsøger selv at holde afstand. Når vi går forbi nogle, går vi ind på græsset, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Både borgmester og politi er imidlertid foreløbigt godt tilfredse med østjydernes indsats.

- Billedet er, at folk tager det til sig og det er vigtigt, for der er folk, der risikerer at dø af denne her smitte. Det her er ganske alvorligt, siger Jacob Bundsgaard.