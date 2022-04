Nyt alternativ kan være på vej i stedet for letbanen

Men en ny satsning kan være på vej, og den hedder BRT-busser. Det står for 'bus rapid transit', og i modsætning til Letbanen, der kører på skinner, er et BRT-system i virkeligheden bare en lang udgave af en bybus, der har sin egen vejbane.

Halv pris af letbanen

BRT-busser menes at være det billige alternativ. Og i Aalborg har man regnet på et lokalt projekt, der viser at en letbane skulle være dobbelt så dyr som BRT-busser.

- Vi står over for nogle svære valg, hvor vi er pressede på økonomien, vi er nødt til at bruge skatteborgernes kroner mest effektivt, siger Steen Stavnsbo.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvad en BRT-linje vil koste i Aarhus, men sidst på året vil kommunen komme med en beregning på en pris.