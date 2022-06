Ny festival dukker op: - Vi går på vejen, mens vi lægger den

Han er på Marselisborg Havn, hvor festivalen skal finde sted, i gang med at gøre klar til på fredag, hvor det hele går løs. Og der er nok at se til. Der skal blandt meget andet snedkereres et stort "Hollywood-skilt" med bogstaver SEEK, der skal skæres ni store vægge, som nogle af landets bedste street artists skal dekorere i løbet af festivalen og der skal bygges en scene på vandet, hvor musikken skal flyde ind over festivaldeltagerne.

Skal fylde tomrum

Bagmændene til idéen mener, at området omkring havnen og Tangkrogen er blevet glemt en smule, siden Scupltures by the Sea lukkede i 2015. Derfor er SEEK også et forsøg på at udfylde det tomrum, som det ifølge dem har efterladt.

- Det er totalt uudnyttet. Det er fint med bilkoncerter, cirkus og kræmmermarkeder, men vi drømmer om, at man skal kunne føle kulturen, røre ved den og få den helt ned på jorden. Her kan man komme og drikke en øl, mens kunstnerne står og maler. Vi vil gerne lave noget kunst, som er tilgængeligt for alle, forklarer Eske Touborg.