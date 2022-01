Danmarks højeste bygning skal prydes med 200 kvadratmeter kunst

- Jeg synes, at det er fedt, når en person kommer op og siger, at de ikke kan lide et af mine værker, for så kan vi tage en snak om det. Det handler om at tage et standpunkt. Det værste, jeg kan forestille mig, er, at folk ikke har en holdning, siger han.

Derfor glæder den unge kunstner sig nu også til at komme i gang med det nye projekt ved Lighthouse.

- Jeg har lyst til Aarhus, og har lyst til at påvirke, hvordan vi snakker om kunst. Og derfor synes jeg, at det er pisse sejt, at de tør bruge sådan en som mig.