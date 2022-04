Eske vil have hele verden til at elske forhadt kunstform

Passion for spraydåser

Nu, 15 år efter sit første strøg, er Eske Touborg et kendt navn i kunstverdnen. Og han vil gerne have endnu flere til at dele passionen for spraydåserne.

Det er formålet med platformen, og den er indtil videre taget godt imod.

- Folk er vendt vildt godt tilbage, jeg bliver næsten helt rørt over det. Folk skriver ugentligt tak for, at jeg gør det her for kulturen, fortæller graffitikunstneren.

Ind i en bobbel

Og det kan meget mere, end at man bare lærer at male graffiti, mener Eske Touborg.

- De her unger bliver bare så glade af at få stukket en spraydåse i hånden. Man kan mærke, at mange af dem virkelig får mere selvtillid og får mod på at gå ud og lave noget kreativt, siger Eske Touborg.