Højere end Lighthouse: Verdens største borerig ligger i Grenaa

Stor betydning for lokalsamfundet

Til daglig holder Maersk Invincible til i den norske del af Nordsøen, men på Grenaa Havn har man altså fået opgaven med det såkaldte femårs klasning, som man kan sammenligne med, når en bil skal på værksted til syn.

Det glæder havnedirektør Henrik Carstensen. Han ser store plusser ved at have verdens største borerig liggende - og at have fået opgaven med at gå den efter i sømmene.