Nu skal skandaleramt skole undersøges af politiet

Inddragelsen af politiet kommer efter, at en undersøgelse af blandt andet prøveforløbet på skolen fra det private firma, Pluss Leadership, peger på, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid kan være overtrådt.

”Som undersøgelsen afdækker, så tyder noget på, at nogen har overtrådt tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af prøvefag før tid. Undersøgelsen peger dog ikke på enkeltpersoner. Derfor har vi nu overladt sagen til politiet med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for at indlede en efterforskning,” siger Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, i pressmeddelelsen.



Tavshedspligten er fastlagt i Folkeskoleloven og en overtrædelse vil være i strid med Straffeloven.

En skandaleramt skole

Sagen om Søndervangskolen startede tilbage i oktober, da Politiken offentliggjorde en artikel med tidligere lærere og elever, der beskyldte skolen for at snyde med afgangsprøverne.

Anklagerne gik blandt andet på, at elever i 2016 og 2017 skulle have fået ekstra tid til den skriftlige afgangsprøve i Dansk uden at være berettiget til det.