Nu skal mink brændes af - et læs om dagen

AffaldVarme Aarhus, der driver værket, oplyser, at man tager hul på opgaven tirsdag aften, og at der i den kommende tid vil komme et læs mink om dagen til afbrænding på værket:

- Vi har aftalt i forbindelse med den her opgave, at vi kan håndtere et læs om dagen.

Prøveafbrænding var en succes

- Det gør vi, indtil opgaven er afsluttet, og der ikke er flere mink tilbage i gravene, fortæller Kenneth Egeskov, afdelingsleder for energiproduktion i AffaldVarme Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

AffaldVarme Aarhus har allerede stiftet bekendtskab med opgaven, da de i forbindelse med Kristi Himmelfarts-ferien gennemførte en prøveafbrænding, som ifølge selskabet forløb uden problemer: