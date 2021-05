Nu graves minkene op - her skal de brændes

Det var regeringens beslutning, at alle mink skulle aflives. Det blev blandt andet forklaret med en frygt for, at det muterede coronavirus kunne udgøre en trussel mod en kommende vaccine mod covid-19.



Arbejdet med at brænde minkene kommer til at foregå i perioden fra den 25. maj til den 15. juli.

Men allerede på fredag ankommer det første læs mink til Lisbjerg til en slags prøveafbrænding, der skal være med til at klarlægge, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges de kommende måneder.

En samfundsopgave

På forbrændingsanlægget i Lisbjerg tager de sig normalt af almindeligt forbrændingsaffald og altså døde dyr.

- Men alle forbrændingsanlæg har budt sig til for at være med til at løse den her samfundsopgave. En stor del af os er offentligt ejet, og det er en offentlig opgave, så derfor skal vi selvfølgelig være med til at løse den, siger Bjarne Munk Jensen.

Han fortæller, at der er helt styr på sikkerheden.

- Myndighederne har sagt, at når minkene har ligget et halvt år, så er der ikke smitterisiko. Minkene håndteres desuden af maskiner, og derfor har vi ikke formodning om, at det er en større sundhedsrisiko for vores medarbejdere end normalt. Vi kender den type affald, der kan komme, og derfor har vi nogle helt klare forholdsregler for, hvilke værnemidler man skal være iført, hvis man skal ind i maskinerne.

Denne artikel er opdateret tirsdag klokken 11.00 med uddybende kommentarer fra Bjarne Munk Jensen.