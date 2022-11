Nu skal dødsulykker stoppes

- Mørke og kulde gør det endnu farligere at falde i vandet. Sørg derfor for at følges med nogen, når du skal hjem fra festlighederne og pas godt på familie, venner og kollegerne, når I for eksempel skal hjem fra en julefrokost.

- Er du nødt til selv at gå hjem, så bør du holde afstand til havn og å, siger Søren Møller, beredskabsinspektør hos Østjyllands Brandvæsen, i en pressemeddelelse.

Gå ikke alene i natten

Det seneste år har Østjyllands Brandvæsen haft 17 udkald til meldinger om personer i fare ved Aarhus Havn, søer og å. Selvom kommunen nu har opsat flere hegn, redningsstiger og -kranse, kameraer og mere belysning langs vandet, er det ikke nok til at undgå ulykker, mener de.

- Derfor er det vigtigt, at vi også passer på os selv og hinanden, siger Nicolaj Bang, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.