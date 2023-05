Nu kommer kæmpevent: - Det er noget af det største

Over 400.000 gæster fra hele verden forventes at besøge The Ocean Race hen over de 11 dage, eventet holder til i Aarhus.

Det kræver meget forberedelse og planlægning at gøre havneområdet klar til det store ryk ind.

Derfor er Charlotte Kirk Elkjær, der er The Ocean Race Stopover director, også en travl kvinde i dag - selvom det er pinsesøndag.

- Vi skal være klar til i morgen. Så må vi se om, vi skal sove i nat, siger hun grinende.

Særlig oplevelse

The Ocean Race er verdens hårdeste kapsejlads, hvor bådene sejler hele jorden rundt.

Og for nyligt har en af bådene slået rekord for længste distance sejlet på 24 timer.

The Ocean Race har over årene udviklet sig til en af verdens største sejlkonkurrencer.

- Det er kæmpestort. Det er noget af det største, der findes inden for sejlsporten. Det er både fyldt med power og teknik, og så er det nogle helt særlige mennesker, der styrer dem, siger Charlotte Kirk Elkjær.