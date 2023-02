Nu er specialudstyret på plads til at slukke brande i elbiler

Med flere og flere elbiler på de danske veje, vokser risikoen også for, at brandvæsnet skal tilkaldes til svære bilbrande, for er der først gået ild i elbilens batteri, er branden ikke sådan lige at slå ned. Det kræver både specialudstyr samt den rette træning, og det har Østjyllands Brandvæsen nu på plads. Torsdag viste de udstyret for samlet godt 2,5 millioner kroner frem for TV2 ØSTJYLLAND. - Hvis batteripakken bryder i brand eller bliver påvirket, kan vi ikke slukke branden udefra, som vi normalt kan gøre. Der skal vi ind og håndtere batteripakken indefra, forklarer Jesper Hansen, teamleder ved Østjyllands Brandvæsen.

quote Antallet af elbiler, ladestationer og bygninger, hvor der står elbiler i, stiger, så det er kun et spørgsmål om tid før, at vi har balladen Jesper Hansen, teamleder ved Østjyllands Brandvæsen

Et af de nye stykker værktøj er en fjernstyret robot, som særligt bliver anvendelig, hvis der udbryder brand i en elbil på færger eller i parkeringshuse. - Vi vil kunne sætte den ind til enten at slå branden ned allerførst eller til at ventilere bygningen og løfte bilen ud, forklarer Jesper Hansen og afslører, at robotten måske er ved at få et øgenavn. - Den kommer nok til at hedde Luffe. Også en container, hvor elbilen er slukningen af branden kan indkapsles i en periode, hvis der er risiko for, at branden antænder igen. - Den kan i princippet bruges som et stort badekar, hvor vi kan sætte en bil ind i og dække batteripakken med vand.

Brande i elbiler er svære at slukke, men nu er udstyret på plads, og mandskabet er oplært, fortæller Jesper Hansen, teamleder hos Østjyllands Brandvæsen.