Nu kører politiet også på el - kom med på en tur

Flere og flere danskere sætter sig bag rattet i en elbil, og nu gør politiet det også.

Et pilotprojekt, hvor 10 patruljevogne på el bliver sendt på gaderne, bliver nu sat i gang, og har man hang til nærkontakt med politiet, bliver det snart muligt at stifte bekendtskab med de nye elbiler.

Østjyllands Politi samt Midt- og Vestjyllands Politi får nemlig hver to af de i alt 10 Volkswagen ID4 GTX, som skal testes resten af året. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne være med til at sætte standarden for omstilling til grønne køretøjer i vores beredskabsarbejde, samt være på forkant med at høste egne erfaringer i et marked, hvor det snart er vanskeligt at få den type køretøjer vi normalt kører i, siger Jens Yndgaard, Centerchef CFM hos Rigspolitiet.

De øvrige seks el-patruljevogne skal på gaderne i og omkring København.

- Der er stor forskel på kørselsbehovet i de forskellige kredse. I nogle kredse tilbagelægger patruljevognene mange kilometer hver dag, hvorimod man i andre kører noget mindre. Med test i flere politikredse bliver vi klogere på de forskellige behov, fortæller Jens Yndgaard.

Om de typisk lydsvage elbiler også kan hjælpe politiet med bedre at liste sig ind på forbryderne, må tiden vise.