68-årig fundet død: Tre personer anholdt - to er løsladt igen

Det er fortsat uklart, hvorfor en 68-årig mand døde søndag i Stevnstrup ved Randers. Tre personer har været anholdt i sagen, men to af dem er løsladt igen, oplyser Østjyllands Politi mandag middag.

'Vi har endnu ikke afklaret dødsårsag, og det er for tidligt at sige, hvorvidt den 68-årige har været udsat for en kriminel handling,' skriver politiet, der ikke oplyser, hvilke sigtelser, de har rejst.



Østjyllands Politi har ikke yderligere info i sagen på nuværende tidspunkt.

Søndag aften rykkede politiet talstærkt ud til byen Stevnstrup mellem Langå og Randers i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald. Der er tale om 68-årig mand. De pårørende er underrettet i sagen.

