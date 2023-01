21-årig bragede ind i lygtepæl og afslørede sig selv

Den unge mand kørte søndag klokken 17.48 ind i en lygtepæl på Søndervangen i Viby J, og bilen endte på taget efter påkørslen.

Bilisten slap nådigt fra uheldet uden skader, men da politiet dukkede op, ændrede historien sig en hel del.

Der var nemlig ikke blot tale om en uheldig bilist, i stedet viste det sig, at den 21-årige mand havde gjort sig fortjent til en række sigtelser efter ulykken.

Først viste det sig, at manden var påvirket af euforiserende stoffer og blev anholdt. Da patruljen på stedet slog ham op i politiets systemer kunne de læse sig til, at den unge mand ikke havde noget gyldigt kørekort. Desuden havde han stjålet bilen, som han kørte galt i, fra en adresse i Tilst et par timer tidligere på dagen.

Den 21-årige blev sigtet for tyveri, for at køre bil uden førerret og for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer.