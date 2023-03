Nu er der godt nyt efter brand i bøfhus

Knap tre uger efter, at en kraftig brand hærgede Jensens Bøfhus i Tilst, slår det kendte bøfhus på lørdag igen dørene op.

Det så ellers voldsomt ud, da sort røg væltede op fra bøfhusets tag tirsdag den 28. februar.

Der var gået ild i en frituregryde, og selv om personalet gjorde, hvad de kunne for at slå branden ned, blev flammerne hurtigt så store, at de fik antændt fedtet i udsugningsanlægget, som altså forårsagede at hele restaurantens udsugningsanlæg udbrændte – det smeltede simpelthen.