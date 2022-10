Nu afgøres folkeafstemning om havneudvidelse

Derfor mener de, at fremtiden for Aarhus Havn skal afgøres af aarhusianerne.

- Det her er så stort og massivt et projekt for Aarhus, og det er noget, der kommer til at have betydning for resten af Aarhus’ levetid. Så derfor synes vi, at det er vigtigt, at aarhusianerne bliver spurgt, sagde Jakob Søgaard Clausen, der er løsgænger i byrådet og medlem af teknisk udvalg, i forbindelse med sin indstilling til byrådet, der altså er på dagsordenen onsdag.

Formuleringen af det konkrete spørgsmål og kommunikation omkring folkeafstemningen afklares i en politisk følgegruppe, som understøttes af Borgmesterens Afdeling, lyder det af beslutningsforslaget.