Behov, miljø og klima i havnedebatten: Bundsgaard lytter til alle argumenter

Men er der et eneste argument, der kan få dig på andre tanker?

- Der er i hvert fald mange af de diskussioner og dilemmaer, der er vigtige at få belyst, og som skal danne grundlag for byrådets beslutning, når vi skal træffe den endelige beslutning engang i starten af det nye år, siger borgmesteren.

Jacob Bundsgaard kommer det altså ikke meget nærmere, om der er nogen som helst forhåbninger at gøre sig som modstander af udvidelsen. Det påvirker dog altid at høre argumenterne, mener borgmesteren og understreger, at de får betydning for den endelige beslutning.

Tror ikke på det

Formanden for Beskyt Aarhusbugten, Svend Erik Kristensen, frygtede på forhånd, at konferencen mest af alt var proforma, og han tror ikke på, at den kommer til at flytte noget.

- Vi synes jo, det har været en meget ensidig forestilling, hvem der har fået lov at holde indlæggene og har tilrettelagt mødet her, siger formanden.

Han vil gerne med i de analyser, som bliver lavet.

- Vi vil gerne til orde og være med til at definere, hvad der skal undersøges. Nu har man jo åbnet op for, at der skal undersøges alternativer. Den arbejdsgruppe har vi bedt om at komme med i, så vi får en undersøgelsesresultat frem, som vi også kan tage ejerskab på, siger Svend Erik Kristensen.

Ifølge havnedirektør Thomas Haber Borch er udvidelsen nødvendig for at skaffe flere arbejdspladser og skatteindtægter til byen.



- Konsekvensen vil jo være, at varerne skal transporteres endnu længere. Det kræver flere chauffører, og der bliver en stor belastning for det allerede trængt vejnet, og det er jo på ingen måde godt for klimaet, siger direktøren.

Næste borgerkonference er den 7. november.