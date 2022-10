Nyt forslag: Havneudvidelse skal til folkeafstemning

Forslaget glæder blandt andet Thomas Bekker, der er en af de borgere, der har kæmpet imod udvidelsen.

- Det har været et fantastisk initiativ fra politikerne. Det er en kæmpe havneudvidelse, der får stor betydning for byen. Og politikerne siger selv, at det her er den største beslutning i et årti for Aarhus. Hvis ikke nogensinde.



"Populistisk forslag"

Det er dog langt fra alle, der er lige begejstrede for forslaget. Steffen Wich, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og en del af teknisk udvalg, mener ikke, at det giver mening at holde en folkeafstemning om havneudvidelsen nu.

- Det er et meget populistisk og kortsluttende forslag, at komme med. Det kommer til at ødelægge hele den lokalplansproces, vi er i gang med, som vi har aftalt, siger han.