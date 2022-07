Nu åbner Tivoli Friheden i stilhed

Rystede gæster og ansatte

Ulykken har rystet mange østjyder, og både publikum såvel som ansatte i parken er stærkt berørte.

Det var også tydeligt at høre på Tivoli Frihedens direktør Henrik Ragborg Olesen, da TV2 ØSTJYLLAND talte med torsdag eftermiddag, kort efter politiet havde offentliggjort, at den 14-årige pige var omkommet i ulykken.



- Jeg har ingen ord, det er dybt tragisk og helt forfærdeligt, at der er et barn på 14 år, der er omkommet herinde i vores park, hvor man skal være glad sammen og have gode oplevelser, lød det fra Henrik Ragborg Olesen.