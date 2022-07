Mariannes sommer står på lejr med bjørnebanden

Marianne Mortensen er lejrchef og har været med alle år. Hun kan simpelthen ikke lade være.

- Min søster og jeg startede bjørnebanden engang i sin tid for 39 år siden, siger Marianne Mortensen.

- Vi startede med at have en børneklub i en lejlighed i Bispehaven, men den måtte vi aflevere til boligforeningen, og så skulle vi finde på noget andet. Så besluttede vi at lave en årlig sommerlejr for børnene i stedet for, fortæller Marianne Mortensen.