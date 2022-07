Tivoli Friheden har bestilt ekstra tilsyn før genåbning

Til det formål har Tivoli Friheden bedt virksomheden Force Technology, der står for den årlige godkendelse af parkens forlystelser, om at ”gå det hele igennem igen-igen-igen på et ekstra-ekstraordinært tilsyn”, lyder det fra direktør Henrik Ragborg Olesen.

Det er virksomheden i gang med nu, og det bliver den færdig med, inden der igen kommer gæster ombord i Tivoli Frihedens forlystelser.

- Det er ikke, fordi vi forventer at få noget ud af det, men det er for at betrygge de operatører og de kollegaer, der skal åbne forlystelserne, siger Henrik Ragborg Olesen til TV 2.

Kan aldrig garantere 100 procent

Og det ekstra tilsyn er netop et spørgsmål om tryghed og ikke en garanti for, at der aldrig sker ulykker igen.

For Cobraen var testet og godkendt efter alle forskrifter, forsikrer direktøren. Og alle de andre forlystelser er godkendt efter nøjagtig samme procedurer.

- Man kan aldrig 100 procent garantere, at der ikke sker en ulykke. Men man kan gøre sit aller-, aller-, allerbedste for, at det ikke sker. Det har vi gjort før, og det gør vi også fortsat, siger Henrik Ragborg Olesen.

På trods af det har endnu en alvorlig ulykke nu ramt Tivoli Friheden. Den seneste skete i 2008, endda i den samme rutsjebane, som nu er lukket permanent og skal pilles ned.