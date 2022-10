Molslinjen skrotter afgange: - Det er rettidig omhu

Fra uge 43 bliver der lidt færre afgange hos Molslinjen, som dropper den sene dobbeltafgang torsdag og fredag. Det sker, fordi brændstofomkostningerne er så høje, som de er lige nu.

- Frekvens er vigtigt, når man sejler færger for at være attraktiv. Men når omkostningerne bliver så høje, så har vi stærkt fokus på at se, om der er afgange, som ikke præsterer helt så godt, forklarer Jesper Maack, PR- og kommunikationschef hos Molslinjen.

Konkret drejer det sig om de sene dobbeltafgange torsdag og fredag. Det vil sige afgangen fra Aarhus klokken 20.25 og fra Odden klokken 22.10.

Sparet omkring fire procent

Tidligere på året indførte Molslinjen et tiltag, som også er med til at sænke brændstofpriserne. Da blev der lagt fem minutter ekstra på sejltiderne, som betyder, at færgerne ikke har skullet accelerere helt så hurtigt for at komme op i "cruisefart".