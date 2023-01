Molslinjen får ja til at købe dansk-svensk færgerute

”Når du skal fra Jylland til Sjælland”, synger Molslinjen ombord på færgerne.

Nu kan det østjyske rederi med base på Aarhus Havn også skrive et kvad på svensk, for de danske og svenske konkurrencemyndigheder har fredag godkendt Molslinjens opkøb af rederiet ForSea. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Molslinjen.

Dermed er vejen banet for den såkaldte closing, hvor handlen i praksis gennemføres, før Molslinjen derefter kan kalde sig ejer af færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg i Sverige.

- Vi er selvsagt tilfredse med myndighedernes vurdering af sagen, og vi er glade for den hurtige godkendelse, siger Carsten Jensen, administrerende direktør hos Molslinjen.

Lukningen af handlen ventes at tage en måned, skriver Molslinjen, som oplyser, at ForSea i dag sejler med fem skibe og årligt syv millioner passagerer mellem de to sundbyer.

Aftalen mellem de to rederier blev i første omgang offentliggjort i november 2022. handlen var betinget af, at både de danske og de svenske konkurrencemyndigheder kunne godkende handlen.

I forbindelse med offentliggørelsen af handlen forlød det, at parterne har aftalt, at prisen ikke offentliggøres.

Molslinjen driver i alt ni ruter. Blandt andet mellem Aarhus og Odden samt Ebeltoft og Odden samt til blandt andet Bornholm, Samsø og Fanø.