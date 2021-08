Minister: - Stærekasser er kommet for at blive

Kan stærekasser forhindre vanvidskørsel?

- Jeg tror ikke, at man i sig selv kan forhindre, at folk lægger hovedet fuldstændig til side. Jeg tror meget, at det er gange, hvor man kommer til at træde lidt for meget på speederen til dagligt, at det er dem, vi kan tage noget af luften ud af med de her stærekasser, siger Benny Engelbrecht.