Bøderegn i Aarhus: Stærekasser skovler millioner ind

Østjyllands Politi ønsker ikke at deltage i et interview, da det udover Vejdirektoratet er Rigspolitiet, der står for stærekasserne.

Og hos Rådet for Sikker Trafik har man kun positive ord til overs for stærekasserne.

- Der er mange, der kalder dem for pengemaskiner og fotofælder, men det er ikke sådan, at de bøder, der bliver opkrævet, går til citronmåne inde hos Østjyllands Politi. De går allesammen til vores fælles statskasse, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Udsat for hærværk

Det var daværende transportminister, Ole Birk Olesen, LA, der i sin tid besluttede at udskifte 20 af politiets fotovogne med stærekasser.

- De steder, stærekasserne skal stå, der har vi problemer med, at farten er for høj, og det fører til ulykker, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND i marts 2017.

De to østjyske stærekasser blev tændt mandag den 8. oktober 2018. De fik dog en hård start på livet, da de blev udsat for hærværk flere gange.