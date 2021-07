Lyskryds er nu valgt: Rødkørselskameraer sættes op

I fremtiden kan du blive blitzet for at køre over for rødt i et lyskryds i Aarhus.

En arbejdsgruppe nedsat af transportministeren og justitsministeren, har i dag besluttet, at krydsene Edwin Rahrs Vej/ Åby Ringvej og Skanderborgvej/ Ravnsbjergvej skal være omdrejningspunkt for forsøget med rødkørselskameraer.

- Det er et stærkt ønske fra alle parter at få forsøget i gang, og på en måde, så det giver det bedste effekt. Vi skal sætte ind over for de bilister, der ser stort på reglerne og skaber utryghed og ekstremt farlige situationer i trafikken, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.