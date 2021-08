Partier bakker op: Stærekasser virker og skal blive

Fra Dansk Folkparti lyder der dog kritik.

- Vi er ikke begejstret, siger Hans Kristian Skibby.

Han mener, at stærekasserne ikke virker efter hensigten, når de er for nemme at regne ud.

- De skal være mobile. Stærekasser er til ikke for at højne trafiksikkerheden. Det hjælper ikke at sætte dem op på en strækning i flere år, for så lærer bilisterne, at de er der.

- Sæt dem ud til skolerne, der giver det mening, lyder det fra transportordføreren.

Pengemaskiner på vejen

Hans Kristian Skibby mener, at det tangerer en pengemaskine, når stærekasser på faste strækninger giver mange bøder.

- Der er for meget fokus på pengene, når vi taler om stærekasser, siger han.



Den udlægning får dog ikke meget opbakning fra de blå partier, som stod bag forsøgsordningen i forrige valgperiode.

- Stærekasserne er kendetegnet ved, at de stilles op på farlige steder sammen med tydelig skiltning, så det er ikke en fælde. Det er en foranstaltning, der skal gøre, at vi få farten ned der, hvor folk bliver slået ihjel, og det virker. De er altså ikke designet til at få penge i statskassen, men til at redde menneskeliv, siger Venstres Kristian Phil Lorentzen.