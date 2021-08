Ekspert: Drop vaccineskeptikere - de er umulige at overbevise

Også selvom det for vaccinerede medborgere kan virke provokerende.

- De, der har ladet sig vaccinere, gør det i høj grad for samfundets skyld. De gør det for at beskytte sårbare og for at få samfundet tilbage til normaliteten. Og på den måde kan jeg sagtens forstå dem, der kan sidde med følelsen af, at der er nogen, der ikke er villige til at påtage sig et samfundsansvar, siger Michael Bang Petersen.

- Men det er også vigtigt at sige, at en pandemi er en ret voldsom krise, hvor der vil være masser af konflikt. Og da gruppen af vaccineskeptikere er så lille i Danmark, gør vi måske samfundet gavn ved bare at sige ’skidt pyt’.