Luksus-bager fortsætter med at tabe penge

Emmerys har forbedret sit finansielle resultat en smule, men har tabt penge for fjerde år i træk.

Selv om det er gået en anelse frem det seneste år, koster det stadig penge for Emmerys at sælge økologisk brød og kager i de største danske byer.

Bagerkæden, der har 25 butikker omkring København og fem i Aarhus, har i det seneste regnskabsår haft et underskud på 9,9 millioner kroner.

Det viser bagerkædens regnskab, der er offentliggjort mandag.

Regnskabet dækker anden halvdel af 2018 og første halvdel af 2019.

Resultatet er en forbedring fra året før. Dengang fik Emmerys et minus på 18,7 millioner kroner.

Det er fjerde år i træk med underskud. Samlet har de seneste fire år givet et underskud på den forkerte side af 40 millioner kroner.

Emmerys har fem butikker i Aarhus. Her ses forretningen i Guldsmedegade i Latinerkvarteret midt i byen. Foto: Google Maps

Enklere arbejdsgange

Emmerys skriver i regnskabet, at det i løbet af det seneste år har fokuseret på at gøre arbejdsgangene mere enkle - herunder i produktionen og butikkerne - hvilket er årsagen til, at det er gået bedre det seneste år.

- Den positive udvikling er fortsat ind i næste regnskabsår, og ledelsen betragter resultatet i 18/19 for tilfredsstillende - set i lyset af den positive udvikling selskabet er i, skriver Emmerys i regnskabet.

Emmerys forventer, at det næste år bliver bedre. Således er forventningen et positivt driftsresultat i 2019/2020.

Emmerys har sine rødder tilbage til 1897. Man startede i sin nuværende form i 1996, da kokken Per Bruun overtog bageriet og gjorde det til en kæde.

Emmerys er ejet af Hans Henrik Preisler. Han kom til, da kæden gik i betalingsstandsning i 2011.

Desuden ejer baronen Johan Wedell-Wedellsborg en større bid af kæden.

Ejerne finansierer Emmerys med lån. I det forløbne år er gælden til ejerne vokset med cirka syv millioner kroner til 32,9 millioner kroner.