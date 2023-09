Lokal klub spiller sin største kamp nogensinde på Superliga-stadion

- Vi kommer til at hjælpe med billetsystem, sikkerhed, logistik og en knivskarp fodboldbane. Så vi er superglade for, at det kunne lade sig gøre, at de spiller deres kamp hos os, siger kommunikationschef i AGF Søren Højlund Carlsen.

Hos AGF er man glade for at kunne hjælpe IF Lyseng.

IF Lyseng har, efter det stod klart, at de stod over for en stor modstander, undersøgt, hvor kampen så kunne spilles.

Lige nu er der et stort arbejde i gang for, at kampen ikke alene kan løbe af stablen på en god måde, men også at den økonomisk kommer til at køre rundt for IF Lyseng. Klubben arbejder hårdt på at rejse penge til at kunne anlægge en kunstgræsbane, og pengene fra pokalkampen ville være en kærkommen hjælp.

Men intet er så sikkert, at Henrik Brandt vil sige, at kampen med sikkerhed vil give overskud.

- Vi kan også tabe penge. Det er der, vi er, siger han ærligt.

Klubben har allerede inviteret sine omkring 2.000 medlemmer og deres familier med, men billetterne er endnu ikke sat til salg.

Vil udnytte travlhed

Og så er der det rent sportslige. For nok er IF Lyseng fra 3. division, men bolden er rund, og alt kan ske.

Det er end ikke et år siden, at et andet Aarhus-hold, Aarhus Fremad, overraskede alle og baskede Brøndby IF 4-0 i pokalen foran et ellevildt hjemmepublikum. Et resultat, der gik hele fodbolddanmark rundt.

Det kunststykke vil IF Lyseng gerne gentage mod FC København, men det kommer til at kræve det maksimale af klubbens førstehold.

FC Københavns stramme kampprogram mod store modstandere giver dog håb.

- Vi kiler os ind mellem Galatasaray, Brøndby, Midtjylland, Bayern München og Manchester United. Så det kan da godt være, at FCK-spillerne har andre ting i tankerne - og måske lidt bly i benene.

- Det skal vi da udnytte, siger Henrik Brandt.

Kampen spilles den 27. september klokken 19.45 på Ceres Park.