Lærer suspenderet: Onanerede midt i virtuel undervisning

- Vi ser på sagen med stor alvor. Parallelt med, at vi har overgivet sagen til politiet, er vi i gang med at foretage vores egne undersøgelser og kigge vores it-systemer igennem, forklarer Gitte Nørgaard, direktør på Aarhus Business College i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Læreren kan miste sit job

Ifølge brevet til elever og forældre, er læreren suspenderet for at ’sikre ro og for at få en mulighed for at få belyst hændelsen fuldt ud’.

- Underviseren er ekstremt pinligt berørt over situationen, og da vi fik nys om sagen fra forældre og elever, valgte vi at suspendere underviseren og orientere alle elever og ansatte, siger Gitte Nørgaard, direktør på Aarhus Business College i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.